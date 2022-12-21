На данный момент на дорогах Приморья работает 277 единиц техники. Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приморском крае отменили 16 междугородних рейсов автобусов из– за сложной погодной обстановки в среду, 21 декабря. Региональное министерство транспорта опубликовало список маршрутов, которые оказались заблокированы, сообщает «КП – Владивосток».

– № 515/1 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 515/2 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 515/3 «Владивосток – Терней – Владивосток (через Аэропорт)».;

– № 506 «Владивосток – Находка – Владивосток» с 10:00 часов;

– № 506 «Находка – Владивосток – Находка» после 14:00 часов;

– № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»;

– № 514 «Владивосток – Камень Рыболов – Владивосток»;

– № 517 «Владивосток – Ярославский – Владивосток»;

– № 525 «Владивосток – Пограничный– Владивосток»;

– № 521 «Владивосток – Зарубино – Владивосток»;

– № 504 «Владивосток – Большой Камень – Владивосток»;

– № 501 «Уссурийск – Владивосток – Уссурийск» после 14:00 часов;

– № 545 «Михайловка – Владивосток (кампус ДВФУ) – Михайловка» после 14:00 часов;

– № 537 «Уссурийск – Камень – Рыболов – Владивосток – Уссурийск» после 14:00 часов;

– № 530 «Новошахтинск – Владивосток – Новошахтинск» после 14:00 часов;

– № 601 «Уссурийск – Находка – Уссурийск» до Артема;

В аэропорту края задерживаются несколько рейсов. Сотрудники воздушной гавани занимаются дополнительной противообледенительной обработкой авиасудов. Перелеты в Дальнегорск и из населенного пункта заблокированы.

Отметим, что на данный момент на дорогах Приморья работает 277 единиц снегоуборочной техники. Дорожные службы дежурят на перевалах и опасных участках. Специалисты работают в круглосуточном режиме, с помощью техники чистят трассы от снега и обрабатывают противогололедными материалами.

21 декабря регион охватил циклон. Во многих районах Приморья начался снегопад. МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за снежной бури.

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