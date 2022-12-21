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НовостиВладивосток21 декабря 2022 5:34

В Приморье из-за непогоды отменили междугородние рейсы автобусов

Региональный минтранс назвал маршруты, попавшие под ограничение
Роман КИРИЛКИН
На данный момент на дорогах Приморья работает 277 единиц техники.

На данный момент на дорогах Приморья работает 277 единиц техники.

Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приморском крае отменили 16 междугородних рейсов автобусов из– за сложной погодной обстановки в среду, 21 декабря. Региональное министерство транспорта опубликовало список маршрутов, которые оказались заблокированы, сообщает «КП – Владивосток».

– № 515/1 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 515/2 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 515/3 «Владивосток – Терней – Владивосток (через Аэропорт)».;

– № 506 «Владивосток – Находка – Владивосток» с 10:00 часов;

– № 506 «Находка – Владивосток – Находка» после 14:00 часов;

– № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»;

– № 514 «Владивосток – Камень Рыболов – Владивосток»;

– № 517 «Владивосток – Ярославский – Владивосток»;

– № 525 «Владивосток – Пограничный– Владивосток»;

– № 521 «Владивосток – Зарубино – Владивосток»;

– № 504 «Владивосток – Большой Камень – Владивосток»;

– № 501 «Уссурийск – Владивосток – Уссурийск» после 14:00 часов;

– № 545 «Михайловка – Владивосток (кампус ДВФУ) – Михайловка» после 14:00 часов;

– № 537 «Уссурийск – Камень – Рыболов – Владивосток – Уссурийск» после 14:00 часов;

– № 530 «Новошахтинск – Владивосток – Новошахтинск» после 14:00 часов;

– № 601 «Уссурийск – Находка – Уссурийск» до Артема;

В аэропорту края задерживаются несколько рейсов. Сотрудники воздушной гавани занимаются дополнительной противообледенительной обработкой авиасудов. Перелеты в Дальнегорск и из населенного пункта заблокированы.

Отметим, что на данный момент на дорогах Приморья работает 277 единиц снегоуборочной техники. Дорожные службы дежурят на перевалах и опасных участках. Специалисты работают в круглосуточном режиме, с помощью техники чистят трассы от снега и обрабатывают противогололедными материалами.

21 декабря регион охватил циклон. Во многих районах Приморья начался снегопад. МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за снежной бури.

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