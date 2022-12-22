Автобусы ходят по расписанию, но задержек не избежать. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Удар стихии не помешал дальневосточному центру организовать движение общественного транспорта. Несмотря на то, что многие легковые авто встают и буксуют, на заснеженные дороги вышли 446 автобусов, 9 трамваев и 5 троллейбусов, сообщили корреспонденту «КП» в мэрии Владивостока.

– Из-за заторов на дороге возможны задержки в расписании, – отметили в администрации.

В ДВЖД пояснили, что поезда ходят в штатном режиме. Аналогичная ситуация с электричками: отмен или задержек рейсов пока не планируют, подчеркнули в АО «Экспресс Приморье». Это касается и межмуниципальных маршрутов.

Напомним, снежный циклон принесет в Приморский край более 100 миллиметров осадков – это примерно четырехмесячная норма осадков. Непогода пришла с Китая. «Комсомольская правда – Владивосток» второй день подряд рассказывает о том, как регион встретился со стихией. Десятки домов остались без горячей воды и тепла.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.