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22 декабря 2022 0:28

Последствия снегопада во Владивостоке 22 декабря 2022 года: есть ли задержки автобусов, электричек, поездов

Почти 450 автобусов вышли на маршруты во Владивостоке во время снегопада
Ростислав САХАЛИНОВ
Автобусы ходят по расписанию, но задержек не избежать.

Автобусы ходят по расписанию, но задержек не избежать.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Удар стихии не помешал дальневосточному центру организовать движение общественного транспорта. Несмотря на то, что многие легковые авто встают и буксуют, на заснеженные дороги вышли 446 автобусов, 9 трамваев и 5 троллейбусов, сообщили корреспонденту «КП» в мэрии Владивостока.

– Из-за заторов на дороге возможны задержки в расписании, – отметили в администрации.

В ДВЖД пояснили, что поезда ходят в штатном режиме. Аналогичная ситуация с электричками: отмен или задержек рейсов пока не планируют, подчеркнули в АО «Экспресс Приморье». Это касается и межмуниципальных маршрутов.

Напомним, снежный циклон принесет в Приморский край более 100 миллиметров осадков – это примерно четырехмесячная норма осадков. Непогода пришла с Китая. «Комсомольская правда – Владивосток» второй день подряд рассказывает о том, как регион встретился со стихией. Десятки домов остались без горячей воды и тепла.

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