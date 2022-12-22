В стране обсуждают поступок жителей Владивостока во время снегопада

Рассказываем о последствиях снегопада во Владивостоке. Фото: принтскрин видео.

И снова Владивосток оказался под ударом непогоды, снегопад обрушился на город 21 декабря и по традиции принес массу инфоповодов. Один из них облетел всю страну, речь идет о видеоролике, на котором приморцы толкают застрявший пассажирский автобус. Рассказываем, чем людей зацепило это видео.

Чем славится Владивосток? Не только морем и своей историей, но и, конечно же, сопками. Когда дороги накрыло снегом, многие машины, а уж тем более автобусы не могли заехать в горку, чтобы продолжить маршрут. Пассажиры сами вызвались помочь водителю общественного транспорта. Вот только не все, кто-то остался внутри, тем самым мешая людям, вызвавшимся помочь.

Автор видео за кадром отмечает, что в такую непогоду без взаимовыручки никуда. В комментариях люди разделились на две стороны: тех, кто хвалит помощников, и тех, кто осуждает оставшихся в автобусе. Так что еще стоит порассуждать, чей именно поступок обсуждает вся страна.

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