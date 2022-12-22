В Приморском крае вырос прожиточный минимум

Рассказываем, какие изменения ждут Приморье. Фото: Даниил ОПАРИН

В правительстве Приморского края озвучили размер прожиточного минимума на 2023 год. Вице-губернатор Вера Щербина подписала постановление. Рассказываем, какие изменения ждут Приморье.

Прожиточный минимум для трудоспособных приморцев составит 18 646 рублей, для несовершеннолетних – 18 210, а для пенсионеров – 14 711 рублей. В целом на душу населения он составит 17 106 рублей.

Отметим, что во время VII Восточного экономического форума Вера Щербина озвучила среднюю зарплату в Приморье. По словам представителя правительства Приморского края, в среднем работающие в Приморье получают около 62 тысяч рублей. Также председатель правительства добавила, что в Большом Камне средняя зарплата превышает 93 тысячи рублей.

Напомним, прожиточный минимум – это уровень дохода, необходимый для удовлетворения базовых потребностей человека. В него входит потребительская корзина, обязательные услуги, платежи и сборы. В 2022 году на душу населения он составлял 16 564 рубля.

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