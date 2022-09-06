Власти Приморья рассказали, сколько в среднем зарабатывают жители края

Средняя зарплата в крае составляет больше 60 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина VII Восточного экономического форума озвучила среднюю зарплату в Приморье.

По словам Веры Щербиной, в среднем работающие в Приморье получают около 62 тысяч рублей. Также председатель правительства добавила, что в Большом Камне средняя зарплата превышает 93 тысячи рублей.

Напомним, что Восточный экономический форум стартовал во Владивосток в понедельник, 5 сентября. Для гостей подготовили масштабную программу. В рамках ВЭФ-2022 состоялось открытие выставки «Улица Дальнего Востока».

Часть событий посвятили амурским тиграм, которые обитают на территории Приморья. Во время II Международный форум по сохранению тигра стало известно, сколько полосатых хищников живет в России и на сколько увеличилась их популяция за 12 лет. В роли спикера на сессии «Сохранение дальневосточного леопарда» выступил известный певец и актер Дима Билан, у которого в Приморье живет пятнистый подопечный.

Во вторник, 6 числа, стало известно, что Владимир Путин прилетел во Владивосток. В аэропорту его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко и полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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