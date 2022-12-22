В Приморье увеличили составность электричек из-за снегопада и ограничений на дорогах

Автолюбителям рекомендуют не выезжать на личном транспорте. Фото: КП – Владивосток

В Приморском крае продолжает бушевать циклон, пришедший в регион накануне, 21 декабря. АО «Экспресс Приморья» приняли совместное с региональным минтрансом решение увеличить составность электричек до шести вагонов на пригородных маршрутах. На момент публикации в рейсах задействуют по четыре вагона.

Как сообщили в пресс-службе «Экспресс Приморья», 22 декабря вагоны добавят на вечерних маршрутах Владивосток – Мыс Чуркин (отправление в 18:21), а также Мыс Чуркин – Надеждинская (в 19:10).

23 декабря до шести вагонов увеличат составность электричек на утреннем рейсе Надеждинская – Владивосток (отправление в 7:01). Напоминаем, все электропоезда, работающие на полигоне Приморского края, идут по расписанию.

Ранее о том, что железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, сообщили в ДВЖД. Напомним, из-за циклона часть краевых дорог перекрыта. Подробности того, как Приморье встретилось со снегопадом – в отдельной текстовой трансляции «КП».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.