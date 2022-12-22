На главной магистрали Владивостока пока без пробок. Фото: КП – Владивосток

На Приморье обрушился циклон, который принес в регион снегопады и жуткую непогоду. В столице края снег начался в среду, 21 декабря, и продолжается на четверг, 22-го. На улицах в полную мощь работает техника, горожане также расчищают сугробы. «КП – Владивосток» продолжает следить за обстановкой. Подробнее – в материале.

Международный аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. Сложные метеоусловия сохранятся в Приморье до конца рабочей недели. На 9.00 утра 22 декабря есть следующие задержки рейсов: S7-6206 в Якутск и S7-6339 в Иркутск. Рейсы: HZ-517 в Кавалерово и HZ-513 в Преображение – отменены.

Большие сугробы на улицах столицы Приморья. Фото: КП – Владивосток

На данный момент движение ограничено на некоторых участках: перевал Киевка – Преображение с 0 по 2 километры, перевал Ольга – Кавалерово с 195 по 196 километры, нет проезда на Лазо со стороны Ольги, проезд затруднен с 197 по 220 километры трассы, отсутствует движение от Милоградово до Сокольчей.

– Техника работала всю ночь, после пересменки вновь все вышли на дороги и занимаются очисткой. Работы будут продолжаться до полного восстановления проезда, – отметили в правительстве края.

В «Примгидромете» уточнили, сколько снега за прошедшие сутки выпало в разных населенных пунктах края. Как и предполагалось ранее, больший удар пришелся на юг Приморья: в Ольге выпало 54,3 миллиметра, в Барабаше – 38, в Рудной Пристани – 25, на Сад-городе – 25, в Преображении – 25, в Уссурийске – 22, во Владивостоке – 20.

ВЛАДИВОСТОК

Во Владивостоке на маршруты сегодня вышло 446 автобусов, 9 трамваев, 5 троллейбусов. В мэрии сообщили, к раннему утру в городе расчищены основные магистрали, подъезды к больницам и соцучреждениям. В течение дня дорожники продолжат расчищать межквартальные проезды, вывозить собранный снег и обрабатывать реагентами сложные участки.

На трассе Седанка – Патрокл открыто движение для легкового транспорта. Сохраняются ограничения для движения транспортных средств, закрыт въезд для большегрузов, движение по улице Капитана Шефнера заблокировано. В других населенных пунктах движение осуществляется в штатном режиме.

Некоторые участки по-прежнему труднопроезжаемы. Фото: КП – Владивосток

В пресс-службе АО «Экспресс Приморье» и ДВЖД сообщили, что электрички и поезда работают по расписанию.

– Техника и рабочие бригады предприятия продолжают в усиленном режиме очищать от снега и обрабатывать дороги Владивостока. Дороги, где не может проехать крупногабаритная спецтехника, обрабатываются вручную. Особое внимание уделяется спускам и подъёмам. Для уборки тротуаров, лестниц, переходов и остановок привлечены дополнительные дворники и малая механизация. Сегодня специалисты МБУ «СГТ» в течение дня будут расчищать межквартальные проезды, вывозить собранный снег и обрабатывать реагентами сложные участки, – сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Ситуация настолько «снежная», что местные сноубордисты, взяв доски, вышли кататься прямо на дорогах города. Видеозапись с экстремалами появилась в социальных сетях.

В самом начале коллапса прямо посреди улиц города застревали малолитражные автомобили и автобусы. Пассажирам и простым пешеходам приходилось подталкивать транспорт, чтобы он снова вышел на маршрут.

ОБНОВЛЕНИЕ 10:52

В АО «Примавтодор» рассказали, что самая сложная дорожная ситуация наблюдается в Ольгинском районе. Нет движения с 195 по 220 километры. Отрезаны от сообщения село Моряк Рыболов, Маргаритово, Фурманово и подъезд к больнице Евгеньевская.

– Еще раз призываем водителей воздержаться от поездок. Необходимо дать возможность отработать технике, – отметили на предприятии.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:11

39 автобусных рейсов отменено в Приморье в связи с непогодой:

- № 515/1 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

- № 515/2 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

- № 515/3 «Владивосток – Терней – Владивосток (через Аэропорт)».

-№ 506 «Владивосток – Находка – Владивосток»

- № 506 «Находка – Владивосток – Находка» после»

- № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»

- № 605/2 «Дальнегорск – Находка – Дальнегорск» (через Милоградово, Ольгу);

- № 504 «Владивосток – Большой Камень – Владивосток»

- № 609/1 «Находка – Спасск Дальний – Находка»

- № 532/2 «Владивосток – Кавалерово – Ольга - Кавалерово - Владивосток»

- № 525 «Владивосток – Пограничный – Владивосток»

- № 526 «Владивосток – Славянка – Владивосток»

- № 521 «Владивосток – Зарубино – Владивосток»

- № 517 «Владивосток – Ярославский – Владивосток»

- № 545 «Михайловка – Владивосток (кампус ДВФУ) – Михайловка»

- № 537 «Уссурийск – Камень – Рыболов – Владивосток – Уссурийск»

- № 530 «Новошахтинск – Владивосток – Новошахтинск» после

- № 501 «Уссурийск – Владивосток – Уссурийск»

- № 600 «Арсеньев – Находка – Арсеньев»

- № 503/2 «Дальнегорск – Владивосток (автовокзал) – Дальнегорск (через Аэропорт)»

- № 583 «Арсеньев – Анучино – Виноградовка – Анучино – Арсеньев»

- № 103/1 «Арсеньев – Гражданка – Арсеньев»

- № 519/1 «Владивосток – Сергеевка – Владивосток»

- № 514/1 «Владивосток – Камень Рыболов – Владивосток»

- № 107/2 «Владивосток – международный аэропорт "Владивосток" – Владивосток»

- № 542 «Вострецово – Владивосток – Вострецово»

- № 543 «Владивосток – Владимиро – Александровское – Владивосток»

- № 204 «Фокино – Большой Камень – Фокино»

- № 561 «Уссурийск – Камень-Рыболов – Уссурийск»

- № 573 «Уссурийск – Дальнегорск – Уссурийск»

- № 553 «Уссурийск – Пограничный – Уссурийск»

- № 554 «Уссурийск – Липовцы – Уссурийск»

- № 578 «Уссурийск – Краскино – Уссурийск (через Посьет)»

- № 574 «Дальнереченск – Новопокровка – Дальнереченск»

- № 576 «Дальнереченск – Вострецово – Дальнереченск»

- № 562 «Дальнереченск – Лучегорск – Дальнереченск»

- № 563 «Лесозаводск – Дальнереченск – Лесозаводск»

- № 509/1 «Владивосток — Лучегорск — Владивосток»

- № 609 «Спасск Дальний – Находка – Спасск Дальний»

Запрет на въезд и передвижение большегрузов из-за непогоды продлен до 22:00 часов. Ограничения могут увеличить, так как на 17 часов синоптики прогнозируют новые осадки.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:14

Без электроэнергии во Владивостоке остались 350 домов, пять детских садов и одна школа. На данный момент почти во все постройки вернулся свет. В пресс-службе ДРСК рассказали, что в 10:30 в городе отключилась воздушная линия электропередач в Первомайском районе. В 11:29 специалисты устранили неполадку на Тихой, а в 11:45 восстановили электроснабжение для остальных потребителей сетей ДРСК. Одной из причин отключений могла послужить непогода.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:35

Из-за непогоды и затрудненного движения на дорогах во Владивостоке «Экспресс Приморья» увеличит число вагонов в пригородных электричках с четырех до шести. Вагоны добавят на вечерних маршрутах:

Владивосток-Мыс Чуркин (отправление в 18:21);

Мыс Чуркин-Надеждинская (отправление в 19:10);

23 декабря – увеличат составность утреннего рейса Надеждинская – Владивосток (отправление в 07:01).

На данный момент все электропоезда, работающие на полигоне Приморского края, идут по расписанию.

ОБНОВЛЕНИЕ 15:08

Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал ввести удаленный режим работы для сотрудников городских предприятий и организаций или сокращенный день в пятницу, 23 декабря. Причиной послужил неутешительный прогноз погоды.

Снегопад вновь обрушится на столицу Приморья в 17 часов. Согласно прогнозам синоптиков, вечером 22-го, ночью и утром 23 декабря сохранится метель. Непогода будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 25 – 30 м/с.

Напомним, ранее в связи с надвигающимся циклоном в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Непогода ударила по региону утром 21 декабря. В школах Владивостока отменили занятия, вузы перешли на дистанционное обучение.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 23 декабря, возможно, и до 24-го. Самые сильные осадки придутся на юго-восток края. По словам главного синоптика Гидрометцентра Примгидромета Елены Гридневой, в разных районах региона выпадет одна-две месячные нормы осадков, в южной части – три-четыре. Объем снега составит до 70-100 миллиметров, что крайне редко фиксируется специалистами.

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