Утро в Ольгинском муниципалитете. Фото: Telegram-канал pogoda_25_region

Третьи сутки в Приморье бушует снегопад, среди последствий стихии ограничения движения на дорогах, ЧП и аварии, отключения коммунальных услуг. В Ольгинском муниципальном округе со вчерашнего дня, 22 декабря, без света остались тысячи жителей. Отключили электроснабжение в поселке Моряк-Рыболов, селах Маргаритово и Лиственная, чуть позже – в селе Веселый Яр, сообщили в региональной прокуратуре Приморья.

С 9 утра того же дня частично нет света в домах сел Михайловка и Пермское. Надзорное ведомство решило не оставлять без внимания неподготовленность муниципалитета к ЧП. Прокуратура Ольгинского района организовала проверку. По мнению ведомства, без электричества остались 900 жилых домов – это 1,8 тысячи человек.

К ЭТОМУ ЧАСУ

Вернули свет в поселке Тимофеевка в 20 часов 22 декабря. Однако на момент публикации (утро 23 декабря) без электроснабжения частично остается поселок Ольга и Ракушка (в последнем 10 жилых домов и 2 многоквартирных). Жители пишут, что в Маргаритове аналогичная ситуация.

– Сугробы с человеческий рост, с вечера нет электроснабжения, – рассказали жители в соцсетях.

В администрации муниципалитета привели уточненную информацию:

– Вчера техника работала по направлению в сторону Лазо, Тимофеевки, Кавалерова, Пермского, Серафимовки. Встала в снегу! Вчера ночью с Тимофеевского перевала было эвакуировано несколько человек. Электричество отсутствует в Ольге, Моряк-Рыболове, Маргаритове, Лиственной, Ракушке, Веселом Яре.

Стоит отметить, с дорогами в Ольгинском районе, где уже введен режим ЧС, разбираются 18 единиц техники. Однако жители пишут о сугробах в полметра и на проезжих частях. В администрации ранее заявляли, что муниципалитет надеется справиться «своими силами». 22 декабря пожарным пришлось вытаскивать из сугроба машину скорой помощи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.