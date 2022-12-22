Пожарные вытащили из сугроба машину скорой во время аномального снегопада в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожарные вытянули машину скорой помощи из сугроба в Ольгинском районе Приморья. В ЕДДС поселка Ольга поступило тревожное сообщение от бригады медиков – транспорт команды застрял в снегу на перевале Тимофеевки. Как уже писала «КП», Ольгинский район стал эпицентром осадков затяжного китайского циклона, который пришел в регион накануне, 21 декабря. О спасении бригады рассказали в приморском министерстве ГОЧС.

Расчет 58 пожарной части был направлен незамедлительно. Специалисты добрались до пострадавших за 30 минут – к счастью, машина была без больных и пострадавших. Служебный транспорт вытянули из сугроба и помогли доехать до поселка Ольга. Ехала ли бригада на вызов – неизвестно.

Напомним, именно в этом районе перекрыли несколько важных краевых дорог. Как писала «КП», на месте переметов снег достиг более 60 сантиметров. Редакция ведет текстовую трансляцию о том, как проходит второй день снегопада в Приморье.

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