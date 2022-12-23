Крупнейший таблоид мира восхитился приморцами-«моржами», ныряющими зимой в море

Ледяное море в Амурском заливе 21 декабря 2022 года. Фото: Xinhua

Одно из крупнейших СМИ мира – издание Global Times (точнее – его китайский филиал) – опубликовало фотографии владивостокских моржей, купающихся зимой на набережной Спортивной гавани в Амурском заливе. Об этом рассказали в представительстве МИД в столице Приморья.

Журналисты восхитились кадрами из Владивостока авторства китайского новостного агентства «Синьхуа». На фото мужчины и женщины беззаботно ныряют в море. Вот как прокомментировали происходящее в представительстве Министерства иностранных дел РФ:

– 23 декабря китайский Global Times (один из крупнейших таблоидов, комментирующих международную повестку) опубликовал фотографии владивостокских «моржей», купающихся зимой в Амурском заливе. Не знаем, почему именно сегодня, но да, мы примерно (плюс-минус) такие...

Напомним, ранее навыки «моржа» продемонстрировала местная блогерша Анастасия Слободчикова, известная как «приморская русалка». Она нырнула в том же месте во время аномального снегопада. К слову, девушка собрала отклики в соцсетях даже от иностранных пользователей – может, внимание на нее обратят и зарубежные таблоиды.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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