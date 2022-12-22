Скорость ветра поднялась до 25 метров в секунду. Фото: личный архив Анастасии Слободчиковой

Анастасия Слободчикова, известная в Приморье как дальневосточня «русалка», вновь ошарашила подписчиков и не только их. Охваты россиянки-«моржихи» вырвались даже за рубеж – пост получил различные оценки от иностранцев. Местные подтрунивают, но любя: например, называют Слободчикову «реально отмороженной» девушкой. В очередном видео в социальных сетях она искупалась в море на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, пока во всем Приморье бушевала стихия. Снежный покров во многих районах превысил 60 сантиметров.

– По ощущениям – нереально холодно. Был бы штиль, я бы поплавала. Но волны были кошмарно высокими из-за порывов ветра, – рассказала Анастасия Слободчикова редакции «КП», – мне хотелось снять поздравление подписчикам к Новому году.

На кадрах девушка в купальнике с задором опускается в воду под шквальный ветер, засыпающий все вокруг снегом. Все произошло на пирсе напротив Федерации зимнего плавания «Косатка ДВ». Более того, затем все еще раздетая Анастасия прогулялась по набережной. Правильно говорят, что полноценный снег и сугробы во Владивостоке – явление редкое. Из-за этого местные порой и не знают, что с ним делать.

Во Владивостоке почти не прекращается снегопад.

Напомним, девушка (к слову, медсестра) не в первый раз удивляет своей закалкой. То есть салат в ледяном море, то катается на сапах в –15. В Приморье тем временем снегопад продлится до 23 декабря. «Комсомольская правда – Владивосток» ведет текстовую трансляцию о том, как регион встретился с непогодой. Осадки превысят четырехмесячную норму.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.