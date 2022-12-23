Дорожные службы продолжают убирать заснеженные улицы

Техника работает во Владивостоке и днем, и ночью. Фото: Милана СОКОЛ

Уже третий день во Владивостоке сильный снегопад. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» продолжают очищать заснеженный город, который буквально утопает в выпавших осадках. Администрация опубликовала список улиц, с которых ночью вывезут снег.

Автомобилистов просят не парковать свои машины там, где дорожники будут работать ночью. Это может помешать процессу уборки и вывоза снега.

Итак, этой ночью техника пройдется по следующим адресам: Океанский проспект (от центральной площади по направлению к Покровскому парку), Алеутская, Фонтанная, Семеновская, Суханова, участок от кольца Первой Речки по направлению к Военному шоссе, от Золотого моста до Катерной, Калинина, мост через Вторую речку, от остановки «Постышева» до 38 школы.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что дорожные службы работают в усиленном режиме, но даже это не спасает от многочисленных аварий. Администрация Владивостока продолжает привлекать дополнительные силы для ликвидации последствий снежного циклона.

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