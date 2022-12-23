Снегопад стал причиной коллапса на дорогах. Фото: принтскрин видео.

Мощнейший удар нанесла стихия 21-23 декабря по приморской столице. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но третий день беспрерывного снегопада «порадовал» местных жителей метровыми сугробами. Администрация Владивостока продолжает привлекать дополнительные силы для ликвидации последствий снежного циклона, а 450 человек уже расчищают тротуары с самого утра, сообщили в мэрии.

– Снег в городе не прекращается, спецтехника и рабочие задействованы в расчистке дорог и тротуаров в круглосуточном режиме. Вторую ночь подряд проводился вывоз снега, работы продолжаются и днем. Для более оперативной борьбы со стихией привлекаются дополнительные силы. Сейчас уборкой вручную и с помощью средств малой механизации заняты помимо дорожных служб семь привлеченных коммерческих организаций, – рассказали в оперативном штабе.

Работает на улицах города также большое количество специальной техники: грейдеры, тракторы, КамАЗы с отвалами, машины с реагентами и так далее. Специалисты не только очищают дороги от снега и наледи, но и обрабатывают трассы противогололедными материалами.

Несмотря на все усилия дорожников, многие машины буксуют и застревают в сугробах посреди проезжей трассы. Патовая ситуация происходит на спуске по улице Всеволода Сибирцева, ниже фуникулера. Некоторые легковые автомобили «разбросало» поперек дороги, другие – врезаются друг в друга. Даже довольно мощные машины, такие как Toyota Land Cruiser Prado, поднимаются наверх с трудом.

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