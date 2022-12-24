Мощный пожар разгорелся в одном из домов частного сектора во Владивостоке

Черный дым заметили в районе Котельникова. Фото: telegram-канал @dps.control.

Густой и черный дым в районе улицы Котельникова напугал жителей Владивостока. Как рассказали местные, его видно даже на Выселковой.

О случившемся «Комсомолке» рассказали читатели, внимание которые привлек дым. Сначала они подумали, что это не пожар, а кто-то жжет покрышки. Но чуть позже в социальных сетях рассказали, что в районе Котельникова, 7, в частном секторе горит дом.

Как рассказали приморцы, от Баляевского моста до Котельникова движение перекрыто в обе стороны. Масштабы пожара действительно пугают, судя по кадрам, огонь поглотил второй этаж дома. Редакция связалась с пресс-службой МЧС, чтобы узнать подробности.

Напомним, что на этой неделе из-за мощного пожара в квартире на Аллилуева, 6, погибли дети: один из них – в доме, второй – отравившись угарным газом. Мать детей доставили в больницу. Позже выяснилось, что это были близнецы – брат и сестра. В семье также есть третий ребенок, но в момент возгорания он находился не дома.

Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По информации источников «КП» в правоохранительных органах, предварительной причиной пожара считают неосторожность обращения с огнем. Основная версия в том, что баловался с неустановленным опасным предметом кто-то из детей.

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