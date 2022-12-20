Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 16:08. Фото: Александр КОЦ

Пожар произошел в двенадцатиэтажном доме на улице Аллилуева, 6, во Владивостоке. Пламя охватило квартиру на восьмом этаже площадью около 15 квадратных метров. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они обнаружили тело погибшего дитя, еще один ребенок отравился угарным газом и скончался в машине скорой помощи. В приморском СК добавили, что мать детей находится в больнице, сообщает «КП».

– На пожар бригада скорой помощи прибыла в течение пяти минут. Медики на месте констатировали смерть одного ребенка, у второго – отравление угарным газом, были проведены реанимационные действия, но спасти ребенка не удалось. Другая бригада скорой помощи доставила женщину в состоянии средней степени тяжести от отравления угарным газом в одну из городских больниц, – сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Пожар произошел на Аллилуева, 6. Фото: социальные сети

Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 16:08. Уже через семь минут на месте работали пожарные. Они эвакуировали из горящей квартиры двух человек и передали медикам скорой помощи.

Сейчас возгорание ликвидировано, специалисты устанавливают ущерб от происшествия, сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП. На месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального СК. Всего в тушении было задействовано семь единиц пожарной техники и 26 человек личного состава.

Ход и результаты доследственной проверки стоят на контроле прокуратуры Ленинского района.

Обновление 18:10

«КП» выяснила, что дети приходились друг другу братом и сестрой, также они близнецы и родились в 2019 году. Еще одного члена семьи - брата погибшего - не было дома в момент трагедии.

– 20 декабря 2022 года в квартире дома по улице Аллилуева в городе Владивостоке произошло возгорание. В результате пожара пострадала 35-летняя мать и ее двое 3-летних детей. Один ребенок погиб в квартире, второй скончался позже в карете скорой медицинской помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – отметили в СК.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК, проводится осмотр места происшествия. По предварительным данным источник возгорания находился в комнате. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале марта 2021 года в 25-этажном доме на улице Нейбута произошло похожее ЧП. Тогда пожар в одной из квартир на 21 этаже многоквартирного дома унес жизни двух детей. При этом хозяйка жилища, в котором произошло возгорание, успела выбежать из комнаты и спрятаться от огня у соседей.

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