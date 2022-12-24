Пожар во Владивостоке стал причиной дорожного коллапса

Машины стоят в пробке около 30 минут. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке в районе Котельникова полыхает мощный пожар. Возгорание дома серьезно осложнило автомобильное движение.

Известно, что в обе стороны перекрыта дорога от Баляевского моста до Котельникова, 7. Автомобили попали в пробку, движения нет вот уже 30 минут, и неизвестно, сколько они еще простоят на одном месте. Настоящий коллапс, в который попал и журналист «Комсомольской правды – Владивосток». Пожарная машина без каких-либо проблем проехала по трассе в сторону горящего дома.

Специалисты отправились тушить пожар. Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, что возгорание дома в районе Котельникова, 7, произошло днем, 24 декабря. Читатели «Комсомолки» заметили черный устрашающий дым, а после и в социальных сетях появилась информация о пожаре. Причины пожара пока неизвестны, редакция обратилась в пресс-службу МЧС России по краю за комментарием и ждет ответа.

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