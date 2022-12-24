Для водителей фур сняли ограничения на въезд во Владивосток

В приморской столице на базе школ работают пункты обогрева. Фото: Игорь НОВИКОВ

В двух крупных городах в Приморье сняли ограничение на въезд для большегрузов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации представителей ведомства, штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда разрешил большегрузам свыше пяти тонн въезжать во Владивосток и Уссурийск. Машины пропускают «порционно», ситуацию регулируют сотрудники ДПС.

Для водителей большегрузов развернули пункты обогрева, которые действуют на базе школ по следующим адресам: 4-я Восточная, 93, Артековская, 9, Лермонтова, 30, Пирогова, 7, проспект 100-летия Владивостока, 133в, Порт-Артурская, 48, Успенского, 19 и 73.

Торговый порт возобновил автомобильные грузоперевозки, а рыбный продолжит свою деятельность с понедельника.

Напомним, что из-за непогоды, которая нанесла удар по Приморью 21 декабря, фурам запретили въезд во Владивосток.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.