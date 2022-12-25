Двое подростков в Приморье вломились в чужой дом, чтобы украсть газонокосилку

Подростки украли технику из гаража. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нетипичная кража развернулась в Чугуевском округе в Приморье. В одноименном селе 57-летняя лишилась газонокосилки – техника исчезла из дома. Оказалось, ее украли двое парней, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Полицейские прибыли на вызов и увидели сломанный навесной замок. Его взломали, чтобы проникнуть в гараж.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Ими оказались 16-летний подросток и его 18-летний знакомый из Пожарского района находящийся в розыске, – уточнили в пресс-службе УМВД.

Задержанные во всем признались. Газонокосилку успели продать. При этом тайный покупатель дал всего 1500 рублей за предмет, хотя на самом деле ценник на технику в районе 15 тысяч рублей. Фигуранты под подпиской о невыезде, за нелепую кражу им может грозить от двух до трех лет лишения свободы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как на Камчатке украли деньги, предназначенные приюту для животных.

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