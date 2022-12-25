Сугробы в Ольге превысили рост человека. Фото: Telegram-канал svodka25

Энергетики Приморских электросетей АО «ДРСК» мчат на вездеходах к пострадавшему от обильных осадков Ольгинскому району. Это дополнительные бригады, направленные компанией для ремонта и восстановления электроснабжения, сообщили в организации.

На вечер 24 декабря свет вернули в дома сел Пермское, Горноводное, Ветка, Николаевка. В ряд других населенных пунктов энергетики буквально пробираются через сугробы вместе с оперативной помощью дорожных служб. Проезда нет, техника застревает в снегу.

На момент публикации электроснабжение частично нарушено в Маргаритово, Щербаковке, Бровках, Лиственном, в поселке Моряк-Рыболов. Несколько домов остаются без света в Милоградово, Михайловке, Фурманово, Веселом Яре, Молдовановке. В населенных пунктах котельные запитаны от собственных ДГУ.

Энергетики также оказывают помощь жителям, попавшим в снежную ловушку. Утром в воскресенье, 25 декабря, поступило сообщение, что четыре человека застряли на Молдовановском мосту. Туда был направлен вездеход ДРСК, чтобы забрать людей и доставить в Ольгу. Основное транспортное средство – вездеходы ТРЭКОЛ. Всего задействовано четыре снегохода.

«Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о блэкауте в Ольгинском районе. Именно там сугробы выросли до полутора метра, выпало более 100 миллиметров осадков. Прокуратура ранее начала проверку по факту отключений как минимум 900 жилых домов.

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