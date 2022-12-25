Контейнер на Гоголя превратился в свалку. Фото: Юлия ПЕТРОВА

В социальных сетях Владивостока растиражировали просьбы не складировать мусор в дворовых площадках из-за сугробов – жалобы поступили и в нашу редакцию. Службы по вывозу ТБО порой не могут добраться до отходов из-за снегопада, ударившего по Приморью 21-23 декабря. Из-за нечищенных дорог во многих дворах горы мусора остаются и на момент публикации, 25 декабря, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Коллас у домов на Второй Речке. Фото: vtoryak.vdk

– Не можете дойти до контейнерной площадки, потому что не чищено. Оставьте мусор на день на балконе, вынесите позже. А сами напишите в УК или город. Но не нужно оставлять свои пакеты по дороге к контейнерам, – жалуются в канале жителей Второй Речке, – более того, площадки для КГО для ТБО разные. Те, кто вывозят старую мебель, не заберут ваши мешки. <...> Результат – вонь, грязь, крысы.

Мусор на Второй Речке. Фото: vtoryak.vdk

Отходы разбросаны также и на Гоголя. В этом районе владивостокцы и так часто жалуются на ненадлежащую работу служб, но снежный накат внес свои коррективы: у жилых домов скопились горы мусорных пакетов. На Феодосийской во Владивостоке другая проблема: отходы не могут вывезти из-за «ничейного» автомобиля, который заблокировал проезд спецтехнике.

Ситуация на Феодесийской. Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Аналогичная ситуация с вывозом ТБО наблюдается в Кавалерово: власти попросили не выносить мусор в ближайшее время, ведь из-за двухметровых сугробов мусоровозы просто не могут подъехать к контейнерам.

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