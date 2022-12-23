Снегопад во Владивостоке бушует третий день. Фото: Милана СОКОЛ

За три дня Владивосток превратился в настоящее снежное королевство: белоснежные осадки, обрушившиеся на город 21 декабря, покрыли собой абсолютно все: дома, дороги, машины. В пятницу, 23 декабря, обстановка в приморской столице ухудшилась: автомобили бьются и врезаются друг в друга, а люди пробираются сквозь огромные сугробы домой, чтобы согреться. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, как местные жители справляются с циклоном.

Хозяину автомобиля придется хорошо постараться, чтобы раскопать его из снега. Фото: Милана СОКОЛ

Площадь Семеновская ранним утром. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снега во Владивостоке выпало настолько много, что в некоторых районах города его высота достигает человеческого роста. Однако его быстро расчистили, чтобы у людей была возможность спокойно пройти в нужное место.

Сугробы ростом с человека. Фото: telegram-канал @svodka25.

Рынок на Спортивной. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

А вот жителям на Нейбута повезло чуть меньше, снег возле одного из домов замел собой лестницы, из-за чего путь домой стал настоящим испытанием. И мало того, что ходить по сугробам и так довольно тяжело, дорогу осложняет ветер. На одном из видео, которое появилось в социальных сетях, женщина с ребенком поднимаются к крыльцу здания. Малыш несколько раз спотыкается и падает, но терпеливая мама (или сестра) помогает ему подняться.

Даже во время сильного снегопада чувствовалось новогоднее настроение. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В такой циклон владивостокцы помогают друг другу всеми силами, не бросают в беде и водителей общественного транспорта. На маршруты вышли больше 400 автобусов, но некоторые из них то и дело попадали в снежный плен. Одна из подобных ситуаций произошла на упомянутой выше Нейбута.

Всего на маршруты вышло 412 автобусов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бывали случаи, когда автобус никак не хотел продолжать ехать по скользкой дороге, в итоге людям приходилось идти до работы или дома пешком, а на улице Минеров транспорт перестал ходить из-за упавшего провода.

Новогодняя ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории». Фото: Дарья НАУМЕЦ

Но нашлись и те, кто обрадовался циклону. Для кота из Уссурийска сугробы не стали проблемой. Четырехлапый с легкостью преодолел снежное «море», но неизвестно, что же он там забыл, возможно, увидел какую-нибудь мышку.

Домашний пес тоже был не против поваляться в снегу.

Не обошлось и без жутких аварий на дорогах. Одна из них произошла в районе Де-Фриза. В районе низководного моста столкнулись как минимум десять автомобилей.

Конечно, из-за циклона пострадал не только Владивосток, но и другие города Приморья. На Ольгинский район обрушилось 100 миллиметров осадков, что в четыре раза больше месячной нормы в 24 миллиметра.

ПРОГНОЗЫ СИНОПТИКОВ

По информации портала «Примгидромет», в выходные дни, 24 и 25 ноября, погода улучшится. В субботу во Владивостоке осадки не ожидаются, уменьшится скорость ветра, а столбики термометров достигнут -4…-7°C. В воскресенье похолодает до -7…-10°C.

На следующей неделе в приморской столице осадки также не предвидятся, задует свежий ветер. По ночам температура воздуха будет достигать -12…-15°C, а днем -8…-11 °C.

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