«Готовь сани летом»: в Приморье отец и сын воровали кондиционеры из кафе

Хранились кондиционеры в подсобном помещении заведения. Фото: УМВД России по городу Владивостоку.

Во Владивостоке отец и сын воровали кондиционеры из кафе, в котором делали ремонт. Подозреваемых уже задержали сотрудники уголовного розыска. Теперь мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили 26 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, с заявлением в полицию обратился местный житель. В участке он рассказал, что неизвестные похитили кондиционеры из подсобного помещения кафе, расположенного в районе Народного проспекта.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности и местонахождение нарушителей. Ими оказались двое мужчин, которые делали ремонт в заведении. Приморцев 29 и 60 лет доставили в участок, где они дали признательные показания. Следует отметить, что причиненный материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.

На злоумышленников завели уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору (часть 2, статья 158 УК РФ). Если вину мужчин докажут, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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