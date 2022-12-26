Ночами во Владивостоке будет холодать до -12…-16°C. Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики портала «Примгидромет» озвучили прогноз погоды на последнюю неделю уходящего года. По словам специалистов, обстановка в крае обещает быть спокойной.

Большую часть недели осадки в Приморье не ожидаются, а в середине – из-за тропосферного вихря в некоторых районах пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха достигнет -17…-23°C, в горных районах -24…-32°C, а на побережье -8…-16°C. Максимальная поднимется до -7…-14°C, а на восточном побережье до -1…-6°C.

Во Владивостоке на этой неделе осадки не ожидаются. По ночам будет холодать до -12…-16°C, а днем столбики термометров покажут до -7…-11°C.

Напомним, что новогодняя ночь обещает быть ясной и умеренно морозной, а в период каникул – солнечной. По словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, утренние температуры воздуха достигнут -35°C, а в краевой столице -15…-17°C.

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