Наиболее холодные дни и ночи придутся на 3 и 4 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодняя ночь в Приморье будет ясной и умеренно морозной, в столице края чуть выше -10 °C, в регионе – не ниже -25 градусов. Погода в период новогодних каникул будет солнечной. По словам главного синоптика региона Бориса Кубая, на улице сохранится умеренный ветер, возможен небольшой снег. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал специалист «Примгидромета», температура воздуха поведет себя «вполне лояльно». Наиболее холодные дни и ночи придутся на 3 и 4 января, когда во Владивостоке столбик термометра в утренние часы опустится ниже -15…-17 °C, а в крае – до -35 °C.

– Если, например, до сильных снегопадов температура в нижней тропосфере понижалась до -24 °C, а у поверхности земли кое-где приближалась к -40 °C, то на протяжении всех каникул она может колебаться от -12 до -18 градусов (в нижней тропосфере).

Напомним, что на минувшей неделе Приморье накрыл циклон. Несколько дней в регионе шел снег, затем последовала метель. Сообщение между муниципалитетами было прервано из-за большого количества осадков. Наибольший удар пришелся на Ольгинский округ.

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