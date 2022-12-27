Шестичасовой снегопад предрекли синоптики Владивостоку

Снег продлится с 11:00 до 17:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

Метеосайт windy.com прогнозирует Владивостоку шестичасовой снегопад на 28 декабря. По данным портала, осадки обрушатся на приморскую столицу в 11:00.

Снежное облако продержится над Владивостоком примерно до 17:00, после чего оно уйдет в сторону Арсеньева, погода в приморской столице наладится. Согласно данным сайта, в городе выпадет немного осадков.

Но ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в последней неделе 2022 года в дальневосточной столице осадки не предвидятся. По информации портала «Примпогода», на протяжении всего 28 декабря ожидаются малооблачность и слабый ветер, который немного усилится к 18:00. Минимальная температура воздуха достигнет -10°C, а максимальная -13°C.

Напомним, что в новогоднюю ночь во Владивостоке столбики термометров покажут до -10°C, а 3 и 4 декабря похолодает до -15…-17°C.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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