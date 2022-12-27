Глава Приморья шестой раз посетил зону СВО и передал бойцам новогодние подарки

Глава края поздравил земляков с наступающим Новым годом. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко шестой раз посетил зону СВО и передал бойцам необходимое оборудование. Глава края поблагодарил ребят за добросовестную службу и поздравил с наступающим Новым годом.

Во время каждого своего приезда Олег Кожемяко не только морально поддерживает бойцов, но и помогает материально. В этот раз губернатор привез квадрокоптеры, монокуляры, прицелы, тепловизоры, зимнее обмундирование, сладкие новогодние подарки.

– Вы уже снискали славу с самых первых боев, приморцы гордятся вами, от всей души передают вам посылки с малой Родины. Сейчас наши заводы начинают переходить на усиленный режим работы, наращивать объемы выпускаемой техники, боеприпасов, разведывательных приборов. От нашей победы зависит будущее России, – обратился глава края к бойцам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Губернатор также пожелал военнослужащим встретить праздник как положено, быть аккуратными и не бросать своих товарищей.

Задачи специальной военной операции выполнять приморские бойцы 5-й общевойсковой Краснознаменной армии, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, артиллерийские полки ТОВВМУ, ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский».

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