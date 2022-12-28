Во Владивостоке 10-балльные пробки, движение на Эгершельде полностью заблокировано

Ситуация на Эгершельде. Фото: Telegram-каналы gorod_vl, egervl

Во Владивостоке уже шестой день не прекращаются дорожные заторы. Снегопад сковал движение еще 21 декабря. С тех пор дальневосточная столица все еще утопает в сугробах, а не расчищенные дороги сковывают город пробками, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Судя по данным онлайн карт, затор фиксируют в центре города, в районах Вторая Речка, БАМ, Первая речка, на Чуркине. В бордовый цвет окрашен Океанский проспект, Светланская по направлению к площади, Партизанский проспект. 7-балльные заторы на площади Луговая, на Ивановской, Калинина, Харьковской, Надибаидзе в районе жилых домов. «Стоят» в 9-балльном заторе проспект 100-летия Владивостока (на выезде из города), Постышева, Русская, Выселковая.

В соцсетях очевидцы и водители публикуют десятки видео с Эгершельда. В районе движения нет вовсе: машины стоят больше полутора часов. Небольшое ДТП осложнило и без того сложную дорожную ситуацию. Техника прибыла во дворы на Крыгина, Саратовской, Морозова, но пока не может справиться с расчисткой.

Все о последствиях трехдневного снегопада с аномальным количеством осадков – в отдельном материале «КП».

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