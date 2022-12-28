На улицах Владивостока продолжается мусорный коллапс

Жители города жалуются на горы мусора. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители дальневосточной столицы до сих пор жалуются на большое количество мусора, который «красуется» на улицах города. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой «Приморского экологического оператора», чтобы узнать, справляются ли бригады с вывозом отходов.

Обстановка на улице Калинина, 43а: было - стало. Фото: пресс-служба «Приморского экологического оператора».

Как рассказали редакции, управляющие компании пакетируют мусор и выносят его к дорогам, чтобы в течение нескольких часов его забрали мобильны бригады, которые работают по всему городу. Круглые сутки на улицах Владивостока трудятся более 350 специалистов с помощью 95 единиц техники. Жильцы гостинок на Некрасовской подтвердили, что 28 декабря к ним выехала бригада, которая собрала мусор в пакеты и закинула в машину.

На улицах города работают более 350 специалистов. Фото: пресс-служба «Приморского экологического оператора».

Из-за снегопада, который обрушился на город 21 декабря, проезд к площадкам ТКО в Ленинском, Первореченском и Советском районах невозможен. Например, в районе домов на Уборевича, 17а, образовалась огромная гора мусора из пакетов и картонных коробок.

Обстановка на Уборевича, 17а. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Из труднодоступных территорий отходы к мусоровозам доставляют мобильные бригады ПЭО, а на Бородинской, 28, стоят большие контейнеры, куда управляющие компании и жители города могут вывозить пакеты на своих автомобилях.

ТСЖ вместе с УК очистили 60% территорий, где есть контейнеры. В среднем за сутки во Владивостоке вывезли около 520 тонн ТКО, а в первые дни снегопада – 80 тонн.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.