Утро во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В четверг, 29 декабря, Приморье окажется во власти высотного центра. Синоптики обещают краю небольшой снег, гололедицу на дорогах и снежный накат. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным метеорологов, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада. Температура воздуха -6...-16°C. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице сегодня обойдется без осадков. Ветер умеренный северо-западный, а температура воздуха до 10 градусов мороза. На дорогах Владивостока по-прежнему опасно: гололедица и снежный наката. Водителям стоит быть аккуратнее на трассах города.

В соседнем Уссурийске заметно холоднее: температура здесь на 6-7 градусов ниже, чем во Владивостоке, в утренние часы так же до 10 градусов со знаком минус. До обеда ветер слабый, после – усилится. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

В Находке переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -13...-14°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, во Владивостоке 29 декабря обычно всегда холодно. Минимальная температура воздуха −25,7 °С отмечалась в 1986 году. Максимальная температура воздуха +2,9 °С регистрировалась в 2003 году.

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