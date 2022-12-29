В ноябре скончались четыре ската. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском океанариуме, долгое время не исчезающем со сводок федеральных новостей, официально сменили руководство. Реформы провели по нескольким причинам, одной из них стало утверждение нового главы Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского (океанариум является его филиалом), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Новым директором станет Ольга Шевченко, кандидат биологических наук, которая работает в учреждении более 11 лет, занимая разные руководящие должности. Как стало известно редакции от источника, близкого к ситуации, экс-глава океанариума Александр Зайцев останется на посту главного инженера и возьмет длительный отпуск почти на 2 месяца. Эту должность он занимал и до своего назначения.

Глава ННЦМБ, который и должен бдить за подопечным филиалом, является выборной должностью. Врио Центра Инесса Дюйзен, которая плотно сотрудничала с Зайцевым, набрала в предвыборной гонке 255 голосов, в итоге пост занял Игорь Долматов с 624 голосами на пять лет (соответствующий приказ опубликовали в Минобрнауки РФ). По предварительным данным, именно последний способствовал кадровым рокировкам в океанариуме и заявил о намерениях назначить Ольгу Шевченко едва ли не в первый день на посту 23 декабря.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о череде уголовных дел в океанариуме. Последним из них стало обвинение в халатности после смерти пяти ценных гидробионтов в октябре 2022 года: умерли скаты и редчайшая акула-зебра. Ученые провели экспертизу и заверили, что нарушений в содержании животных и рыб нет, но выводы раскритиковала микробиолог. Команда «оппозиционеров»-сотрудников, которые и рассказали широкой общественности о проблемах в учреждении, как они сами уверяют, все это время подвергались прессингу со стороны руководства.

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