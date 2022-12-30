Туда не суйтесь: одну из главных трасс во Владивостоке сковала пробка из-за ДТП

Пробки во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Утро во Владивостоке многим водителям омрачило ДТП. Повреждения у машин минимальные, а вот проблем доставили они немало. Сейчас в этом районе города собирается пробка. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что столкновение случилось в районе проспекта 100-летия Владивостока, прямо под развязкой, которая ведет к улице Фирсова. Там столкнулись Suzuki Alto и представить отечественного автопрома Нива. Кстати, в неравном бою сильные повреждения получил «японец».

ДТП Фото: КП – Владивосток

По какой причине произошла авария, пока неизвестно. В результате одна из полос оказалась полностью недоступна для движения. На участке дороги собирается пробка. По предварительной информации, никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях.

Разбираться в причинах произошедшего теперь предстоит сотрудникам ГИБДД. Автомобилистов просят быт ь внимательными и выбирать альтернативные дороги при построении маршрута сегодня утром.

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