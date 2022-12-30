«Ведомости»: прокладка трассы M12 от Москвы до Владивостока потребует 600 миллиардов рублей

Дорога протянется на 12 тысяч километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амбициозный федеральный проект – продление трассы М12 – потребует не менее 600 миллиардов рублей федеральных денег. Дорога должна связать Москву, города Монголии и КНДР, а также Владивосток, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как сообщил редакции «Ведомостей» зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, программа развития автотрассы через Казань до Екатеринбурга и Тюмени рассчитано до 2030 года. Вся трасса рассматривается комплексно и связывает несколько проектов, включая «Неву» и ЦКАД. Участок от столицы до Тюмени будет называться «Восток». Это первый фронт работ, после чего дорогу проложат до Омска и Новосибирска.

– Практически везде вокруг крупных городов строим обходы – либо полукольца, либо полные кольца, чтобы убрать транзитный трафик. Доходя до Улан-Удэ и Читы, проектируем выходы к границам с Казахстаном, Монголией и Китаем с реконструкцией погранпереходов. В конечном счете у нас получается большая комплексная программа, которая заканчивается во Владивостоке, – подытожил вице-премьер РФ.

Напомним, названия у маршрута пока нет, хотя президент России Владимир Путин не раз отмечал, что почти все крупные федеральные дороги их имеют. Всего М12 может затронуть 26 регионов и еще 26 – «в зоне притяжения».

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