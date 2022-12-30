Глава СУ СК в Приморье вошел в число самых влиятельных руководителей среди правоохранителей

Глава СУ СК РФ по Приморью.

Глава СУ СК РФ по Приморью Владимир Фомин занял 45 место из 50 в топе самых влиятельных руководителей правоохранительных органов в региональных ведомствах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Честный детектив».

Владимир Владимирович является генерал-майором юстиции, назначен на пост главы приморского СК он был в 2020 года. В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. С 2003 года по 2007 год работал в органах прокуратуры в Пензе. С 2007 года руководил отделом процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, с 2011 года – отделом процессуального контроля СУ СК России по Пензенской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала рейтинг глав ДФО в медиарейтинге. Главы макрорегиона не попали в первую десятку, однако заняли достойные позиции. Подробности – в материале.