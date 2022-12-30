В Приморье волонтеры навестили детские дома и реабилитационные центры

В последний день марафона волонтеры пришли в детские дома микрорайона Врангели. Фото: АО «Восточный Порт»

Новый год – это пора чудес, в которую принято помогать друг другу. Именно этим занялись волонтеры фонда «Восточный порт» на марафоне «Неделя добра». Они посетили детские дома и социально-реабилитационные центры. Всего новогодний марафон охватил почти четыре тысячи жителей Приморья.

Помимо этого, всю неделю в Совете Ветеранов Врангеля работал колл-центр. Тружеников тыла, узников фашистских лагерей и «детей войны» приглашали за новогодними подарками. Также их доставляли на дом, если по состоянию здоровья получатели не могли прийти самостоятельно.

В последний день марафона волонтеры пришли в детские дома микрорайона Врангели. Там они поиграли с детьми, послушали их стихотворения и песни, а в конце положили под елку сладости, игрушки и проектор.

– Главное в «Неделе добра» – это даже не подарки, а то, что мы обязательно перед Новым годом приходим к тем, кто нас очень ждет. Фонд «Восточный Порт» работает для людей и вместе с людьми. Каждый год мы реализуем порядка 200 мероприятий, акций, проектов. Есть и какие-то большие, масштабные, есть совсем маленькие. Потому что добро — оно бывает разным. Иногда помощь конкретному человеку гораздо приятней и больше, чем какая-то безадресная помощь, – заключил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

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