Военнослужащие ВВО в Приморье исполнили желания детей, прокатив их на БТР и танке

Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Командование общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморском крае исполнило желание ребятни в канун Нового года, 31 декабря. Ранее дети отправили письма Деду мороза в рамках проекта «Елка желаний», рассказали в пресс-службе ВВО Минобороны РФ.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», исполняющий обязанности командующего общевойскового соединения ВВО полковник Вячеслав Бабак поручил прокатить ребят на бронетранспортере БТР-82А и танке Т-72Б3. Отличные качества машин – большая вместимость.

Напомним, на Дальнем Востоке в декабре 2022 года завешился осенний призыв. Призвано не менее 7,5 тысячи новобранцев.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в Приморье спасли мужчину, который провел более пяти дней в снежном плену из-за последствий аномальной непогоды в регионе.

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