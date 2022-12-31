В Приморье полицейские спасли мужчину, который пять дней находился в снежном плену

Недалеко от дачного поселка полицейские обнаружили 45-летнего жителя села Рудное Фото: АО «Примавтодор»

В Приморском крае в районе туристической базы «Зеркальная» в Кавалеровском районе полицейские спасли мужчину. Он работал охранником на предприятии и после сильнейших снегопадов попал в заточение, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе МО МВД России «Кавалеровский», на базу сотрудники наведались с проверкой. Так, недалеко от дачного поселка, они обнаружили 45-летнего жителя села Рудное, который пять дней находился в снежном плену.

– Выйти из непростой жизненной ситуации мужчине помогли участковые уполномоченные – подполковник полиции Юрий Индык и майор полиции Алексей Тимченко, а также специалист по вооружению группы тылового обеспечения младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Коростель. Полицейские помогли загрузить в служебный автомобиль вещи и довезли мужчину домой, – отметили в ведомстве, добавив, что вызволенный из снежного плена приморец поблагодарил полицейских.

Напомним, специалисты продолжают нести службу в усиленном режиме, участвуя в устранении последствий снежного циклона. Они доставляют продукты питания и предметы первой необходимости в отдаленные села. Недавно «КП» писала про спасателей, которые «вытащили» из снежной тайги пятерых охотников и трех собак. 29 декабря в Ольгинском округе по-прежнему оставались заблокированы несколько сел, сейчас, по данным дорожников, пути во все муниципалитеты расчищены.

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