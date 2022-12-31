Сын великого американского актера поздравил жителей Владивостока с Новым годом

Рок Бриннер в 2005 году. Фото: пресс-служба кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Рок Бринер, единственный сын известного для Приморья деятеля театра и кино Юла Бриннера, поздравил жителей Владивостока с Новым годом и отметил, что не смог сказать свои прощальные слова. Дело в том, что Рок тяжело болеет с 2017 года, однако до этого времени посещал дальневосточную столицу ежегодно с 2003 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Пишу письмо жителям своего любимого города на свете со словами любви и наилучшими пожеланиями. Пятьдесят лет своей жизни я прожил за городом, на даче, как сказали бы в России, а не в городах – Париже, Женеве, Лондоне, Нью-Йорке или других крупных населенных пунктах, где я вырос. Однако с момента моего первого визита во Владивосток в 2003 году он стал для меня единственным городом, в котором я бы хотел проводить больше времени, – написал Бринер-младший в социальных сетях.

В последний раз Рок был в Приморье в 2017 году во время фестиваля «Меридианы Тихого». Тогда он не знал, что это будет последний визит в Россию, ведь у него сильно ухудшилось здоровье. Как отметил сын актера, эти путешествия изменили всю его жизнь.

Напомним, Юл Бринер – лауреат «Оскара», известный как во всем мире, так и в Приморском крае. Родился он 11 июля 1920 года во Владивостоке, в фамильном особняке на Алеутской, 15б, в семье Бориса и Маруси Бринеров. В 2020 году у него был юбилей – 100 лет.

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