В последний день 2022 года в Приморье сгорели два частных дома и один автомобиль

Спасти автомобиль не удалось. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В последний день 2022 года в Приморье сгорели два дома и автомобиль . Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным ведомства, ранним утром 31 декабря на телефон пожарно-спасательной службы Уссурийска поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного жилого дома на улице Ломоносова. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, дом был полностью охвачен пламенем.

– В результате пожара дом уничтожен огнём на площади около 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В этот же день в 16:36 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в посёлке Ливадия Находкинского городского округа. Огонь уничтожил дом на площади около 48 «квадратов». Погибших и пострадавших также нет.

Здесь же через несколько часов загорелся и автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в 20:05. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. В результате пожара автомобиль уничтожен огнём на площади около четырех квадратных метров.

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