В Роддоме №3 Владивостока рассказали, кто первым появился на свет в 2023 году

Медицинский работник осматривает новорожденного ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым, кто появился на свет во Владивостоке во Владивостокском клиническом родильном доме №3., стала девочка. Об этом рассказали ведомстве. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Малышка родилась 1 января 2023 года в 02:02. Вес девочки составил 3 490 граммов при росте в 51 сантиметр.

А вот к концу года в третьем роддоме появился мальчик. Настоящий богатырь родился 31 декабря в 22:44 весом в 4420 граммов и ростом 56 сантиметров.

– Кстати, оба малыша – третьи по счету в своих семьях! Вот такие счастливые подарочки для родителей! Роддом №3 – это место, где рождаются на свет самые лучшие подарки судьбы. С Новым годом!

Напомним, в 2022 году первым в Приморье, кстати, родился мальчик. Его вес составил 3 200 граммов при росте в 50 сантиметров.

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