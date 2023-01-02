Маленький богатырь стал первым приморцем, появившимся на свет в новом году

Первым в новом году в Приморье родился мальчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Приморья поделилось доброй новостью, поведав о рождении первого в новом году малыша. Новым жителем края стал маленький богатырь из Находки. Мальчик родился 1 января в 00.07.

Ребенок появился на свет в роддоме Находкинской городской больницы.

– Мальчик весом 4 080 граммов и ростом 55 сантиметров. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, – сообщили врачи.

«КП-Владивосток» ранее рассказывала о первом малыше, появившимся на свет в наступившем году во Владивостокском клиническом родильном доме №3. Новогодним подарочком для мамы стала дочка, родившаяся в 02:02. Вес малышки составил 3 490 граммов, а рост 51 сантиметр. Кстати, завершение 2022 года в роддоме отметили рождением мальчика. Богатырь с весом 4420 граммов и ростом 56 сантиметров родился 31 декабря в 22:44. Оба ребенка стали третьими по счету в семьях.

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