«Беременная и выпивает поутру»? Блогер из Приморья рассказала о своих злоключениях в чужой стране

Новогодняя ночь оказалась испорчена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярная в Приморье блогер Валерия Беликова, которую многие знают под ником bellerisima сейчас отдыхает в Испании. Девушка в последнее время много путешествует и Новый год решила тоже встретить заграницей. Однако праздник оказался омрачен из-за болезни. Своей историей Валерия, с присущим ей юмором, поделилась в соцсетях.

– Вот уж не думала, что поздравлять с Новым годом я всех буду 1 января, а то и позже. Дело в том, что в мои наполеоновские планы вмешалась бактерия, в простонародье именуемая ротавирусом. Как человек бездетный я о ее существовании лишь краем уха слышала.

Из-за болезни Валерии пришлось сильно подкорректировать свои планы на праздник.

– В новогоднюю ночь все мои три новых нарядных лука, забронированный с боем мишленовский ресторан, грандиозные планы и шесть хлопушек остались до лучших времен. Я еле нашла в себе силы доползти до ресторана в отеле, где к моему удивлению тоже был отменный ужин, съесть там куриный бульон, который был обозначен как «Christmas chiken soup», выпить два бокала шампанского и отчалить спать в номер в 22:00.

По словам девушки, из 10 симптомов злосчастной болезни у нее были все. Но самое неприятное – это раздутый как гелиевый шарик живот, от которого не помогали ни одни таблетки.

– Когда было уже невмоготу его втягивать, стала ходить «как есть» и ловить на себе недоумевающие взгляды постояльцев отеля, как бы говорящие «Беременная и выпивает поутру»?! Но что поделать? Не напишешь же на лбу «I’m not pregant, this is rotavirus»?

К радости девушки острые симптомы коварной болячки прошли довольно быстро. Поэтому в первый день нового года она поехала осматривать местные достопримечательности и любоваться пейзажами. Своим подписчикам Валерия пожелала «Не болеть».

На снимке Валерия с любимой кошкой. Фото: из личного архива девушки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.