В приморском заповеднике на видео попало купание редкого «орла-моржа»

На снимке хохлатый орел. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Уникальное видео купания в ледяной воде хохлатого орла, занесенного в Красную книгу России и мира, получили специалисты «Земли леопарда» в заповеднике «Кедровая падь» в Приморье. Кадры стали настоящим новогодним подарком: орлы крайне редко попадают в фотоловушки и приоткрывают завесу тайны своей жизни.

Видео удалось получить с помощью автоматической лесной камеры, установленной для наблюдения за леопардами и тиграми. «Орел-морж» не только утолил жажду, но и с нескрываемым удовольствием искупался в чистой ледяной воде.

Как отмечают орнитологи, купание – малозаметное, но естественное явление для птиц. Принимая ванны, крылатые очищают себя от грязи и паразитов. Кроме того, хохлатый орел – среди самых уязвимых хищников: дело в том, что он ведет оседлый образ жизни, зимой не мигрирует и выживает в суровых морозных условиях, в глубоких снегах. Поэтому такие ванны с температурой воды выше ноля – очень кстати.

Численность хохлатого орла в России находится на крайне низком уровне, встреча с ним в дикой природе – явление редкое.

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