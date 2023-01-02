Пернатые красавицы замечены во Владивостоке и других районах Приморья

Серые и белые цапли часто зимуют в Приморье. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Для некоторых приморцев стало неожиданностью встретить на местных водоемах белых цапель. Особенно удивило появление пернатых владивостокцев. Казалось бы зима, и многие перелетные птицы стремятся на юг. Именно поэтому обеспокоенные очевидцы забили тревогу, пересылая контакты всевозможных организаций по защите животных в мессенджерах. Но давайте разберемся, стоит ли проявлять подобную инициативу.

Встретить белую цаплю в черте города – вполне себе реально. Более того, как минимум одна особь, по словам местных, довольно часто радует своим пребыванием жителей района Вторая Речка во Владивостоке. Цапля облюбовала одноименный водоем. Отметим, речка здесь не самая чистая, да и окружающая территория не в лучшем состоянии. Но видимо, пернатое вполне себе все устраивает.

Белоснежная красавица на Второй Речке во Владивостоке. Фото: Telegram/Vtoryak.vdk

Еще одну белоснежную красотку сняли на видео отдыхающие на реке Петровка, в Шкотовском районе.

– Жители, рыбаки, как-то надо подкормить, чтобы до весны дотянула, – гласит сообщение встревоженных очевидцах в соцсетях.

Однако, специалисты не рекомендуют прикармливать птиц. Одно дело, если пернатое ранено или истощено, и именно поэтому не улетело в теплые края, второе – если чувствует себя вполне комфортно в выбранном для зимовки месте. Важно понимать, что белые и серые цапли зачастую не улетают из Приморья, зиму они могут спокойно пережить, например, прячась в зарослях камыша, питаясь мелкой рыбешкой. Особенно часто этих птиц встречают на острове Русский и неподалеку от озера с лотосами, рядом с Артем ГРЭС. Для гнездования белые цапли и их серые сородичи выбирают болотистую местность, территории вдоль озер и рек.

Поэтому здесь должен действовать принцип – не навреди. Прежде чем обрывать телефоны охотнодхара и зоопарков – убедитесь, что птице действительно нужна помощь.

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