В Приморье подросток зарезал своего 15-летнего знакомого во время ссоры

Несовершеннолетнего, применившего холодное оружие, задержала полиция. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье, в поселке Заводской конфликт между двумя подростками закончился трагедией. 17-летний парень зарезал своего 15-летнего знакомого. От ножевого ранения несовместимого с жизнью юный приморец скончался в реанимационном отделении. Несовершеннолетнего, применившего холодное оружие, задержала полиция.

В пресс-службе МВД по Приморскому краю сообщили, что между погибшим и 17-летним жителем поселка Заводской произошел конфликт, в результате которого последний нанес подростку ножевое ранение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Собранные материалы передали в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о 15-летнем школьнике, который надругался над маленькой девочкой, его заключили под стражу – такое решение вынес суд. Об этом нашему корреспонденту сообщила старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

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