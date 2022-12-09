Пока ведется расследование, мальчик будет находиться в СИЗО. Фото: Иван ВИСЛОВ

История, которая взбудоражила весь Приморский край, получила продолжение. 15-летнего школьника, который надругался над маленькой девочкой, заключили под стражу – такое решение вынес суд. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» сообщила старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская. Подробности в материале.

Напомним, что накануне «Комсомолка» сообщала о жутком инциденте, произошедшем в Фокино. Именно оттуда прилетела весть о том, что 15-летний школьник совершил действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подросток, якобы, изнасиловал девочку, но собеседник «КП» заверил, что все слишком преувеличено – полового акта между детьми не было зафиксировано.

По факту инцидента следком завел уголовное дело – насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. И уже 8 декабря подростка заключили под стражу.

– По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Теперь он будет содержаться в СИЗО, – уточнила Аврора Римская.

Между тем, детский омбудсмен Анна Романова дала свои комментарии по поводу случившегося. В целом о мальчике отзываются как об очень добродушном человеке. Как могло произойти то, что случилось, – пока для всех остается загадкой.

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