Во Владивостоке задержали подозреваемого в избиении врача

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали во Владивостоке подозреваемого в нападении на врача бригады скорой медицинской помощи. Инцидент произошел ночью 1 января в разгар празднования Нового года, медики выехали на вызов, попросили указать им дорогу к дому, но сопровождающий оказался агрессивным и избил одного из них. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Также подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ (это мера уголовно-процессуального принуждения, носящая неотложный характер и состоящая в помещении в ИВС лица, подозреваемого в совершении преступления, сроком на 48 часов). Расследование продолжается.

Напомним, по версии сына избитого врача, его отец вызвал полицию, когда приехал на вызов, так как у специалистов были с собой лекарства, содержащие наркотические вещества. Когда до буйного сопровождающего дошло, кому позвонили медики, он стал угрожать, а после и вовсе попытался накинуться на девушку фельдшера, а затем избил реаниматолога и скрылся.

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