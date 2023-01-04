В новом 2023 году в Приморье семьи с новорожденными получат деньги от правительства

Сумма денежного сертификата составляет 10 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года в Приморье работает новая мера социальной поддержки – «Подарок новорожденному». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, новую меру поддержки ввели в рамках проекта «Репродуктивное здоровье». Получить 10 тысяч рублей смогут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума.

Подарок новорожденному представляет собой электронный сертификат с социальным счетом для покупки детских принадлежностей. Действует он полгода. Чтобы получить эту меру поддержки, один из родителей в течение трех месяцев со дня рождения ребенка должен подать заявление в МФЦ.

Как отметили в пресс-службе правительства Приморья, проект «Репродуктивное здоровье» создан для улучшения демографической ситуации в крае. Предполагает, что он поможет увеличить количество новорожденные на 4,5 тысячи человек до 2024 года.

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