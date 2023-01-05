В пострадавших из-за снегопада районах Приморья выложили 50 тонн подкормки для животных

Выложено более 50 тонн подкормки. Фото: Денис Шевченко (министерство лесного и охотничьего хозяйства Приморского края)

Специалисты приморского охотнадзора продолжают помогать животным, которые оказались в снежной ловушке после трехдневных аномальных осадков 21-23 декабря. Накануне новогодних праздников губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил обеспечить кормовую базу для копытных и хищников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в региональном минлесхозе, на утро четверга, 5 января, в пострадавших районах выложено более 50 тонн кормов, прочищено почти 1,5 тысячи километров дорог, протоптано 725 километров так называемых «буранников», чтобы звери могли перемещаться, не проваливаясь в снег.

– Уже закуплено 300 тонн кормов, сейчас идет их фасовка и развозка по участкам. Работают группы лесного и охотнадзора, охотпользователей. Сегодня продолжится завоз кормов для заказников, общедоступных угодий, других хозяйств», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Мониторинг районов, пострадавших от ЧС, продолжится. Как заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Константин Степанов, подкормку выкладывают в местах концентрации зверей. Самая тяжелая обстановка при этом ожидается к марту.

В пресс-службе правительства Приморья напомнили, что после ЧС с 28 декабря в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальном округах и Дальнегорском городском округе запрещена любая охота: и спортивная, и любительская. О том, как регион встретился с аномальным снегопадом – в отдельном материале «КП».

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