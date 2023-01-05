«Шальная императрица» прошла в дефиле по проезжей части в Приморье, уворачиваясь от машин

Фото: принтскрин видео, соцсети

Эпатажная девушка произвела фурор своей прогулкой по проезжей части Находки. Она на каблуках прошла по оживленной трассе – многие водители останавливались, кто-то пропускал «императрицу», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло на проспекте Мира, неизвестные запечатлели на видео дефиле девушки, и оно немедленно оказалось в сети. Несмотря на странное поведение и нарушения ПДД, героиня ролика осталась цела и невредима. Она пошла в сторону поста ДПС на кольце МЖК, но дальнейший маршрут остается загадкой. Правоохранительные органы видеозаписью пока не заинтересовались, однако, если это произойдет, «модели» грозит штраф за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, «КП – Владивосток» писала о другой хулиганке, с которой разбиралась полиция. Пожилая соседка обвинила девушку в каннибализме. Подробности – в материале.

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