Николай Чебыкин. Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»

Удачей отметилось начало года для хоккейной команды из Минска. Восемь матчей подряд «Динамо» терпело поражения, серию прервала игра с хабаровским «Амуром». Теперь же спортсмены разгромили приморских «морячков» – ХК «Адмирал» со счетом в 1:2, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Матч на «Фетисов Арене» собрал почти полные трибуны – ждали одно из главных зрелищ нового года на период каникул. Стоит отметить, перед игрой приморцы посмотрели уникальное 3D-маппинг шоу.

– Из списка травмированных вернулся Артем Гареев, сменивший Шевченко в тройке с Файзуллиным и Саюстовым. Елисеев поднялся в тройку к Червени и Сидлярову, Зырянов сменил Емеца в четвертой тройке с Грачевым и Шевченко, – прокомментировали в пресс-службе ХК обновленный состав.

Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»

В первом периоде приморские болельщики голов не увидели. Однако это совсем не значит, что игра была скучной. Фанаты смогли лицезреть не только драку между Николаем Чебыкиным и Шоном Лалондом, но и целый каскад удалений. Судьи отправили хоккеистов на скамейку штрафников 8 раз, выписав на обе команды 22 штрафные минуты.

Комментаторы отметили, что во втором тайме моряков, вероятно, подвела дисциплина. Защитник Серебряков боролся достойно, но гости из Минска открыли счет. Шайбу перевели на Ника Меркли, который караулил у ворот чуть ли не весь матч.

Счет сравнялся в третьем периоде, но все таки защита наших героев вновь дала слабину. Рыжебородый Александр Горшков дал «крученого» в ворота «Динамо» на 44-й минуте, сравняв счет. А затем Мороз, с передач Душака и Пакетта, практически в упор, поразил ворота Серебрякова – итогом стал счет в 1:2.

Ранее «Адмирал» уступил «Амуру» в последнем домашнем матче в 2022 году. О сильнейшем противостоянии и «финтах» Грачева в динамической игре – в отдельном материале «КП».

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